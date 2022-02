Anche il sottosegretario chiede il green pass infinito (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sul prolungamento dell’abominevole green pass il governo cala il suo asso, e lo fa attraverso l’ex forzista Andrea Costa, sottosegretario al ministero della Salute, in una lunga intervista rilasciata all’emittente radiofonica Rtl, in cui annuncia l’intenzione di prolungare, almeno per gli over 50, il lasciapassare ben oltre la prossima primavera. Tant’è che IlTempo.it ha perfettamente azzeccato il titolo di un suo relativo articolo: “Niente ferie estive per il green pass: il governo lo vuole Anche dopo il 15 giugno” . Immaginando di star affrontando una apocalisse senza precedenti, Costa è partito dal falso e strumentale presupposto delle pressioni – quasi inesistenti attualmente – esercitate dai malati di Covid-19 sugli ospedali: “Dobbiamo in tutti i modi cercare di ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sul prolungamento dell’abominevoleil governo cala il suo asso, e lo fa attraverso l’ex forzista Andrea Costa,al ministero della Salute, in una lunga intervista rilasciata all’emittente radiofonica Rtl, in cui annuncia l’intenzione di prolungare, almeno per gli over 50, il lasciaare ben oltre la prossima primavera. Tant’è che IlTempo.it ha perfettamente azzeccato il titolo di un suo relativo articolo: “Niente ferie estive per il: il governo lo vuoledopo il 15 giugno” . Immaginando di star affrontando una apocalisse senza precedenti, Costa è partito dal falso e strumentale presupposto delle pressioni – quasi inesistenti attualmente – esercitate dai malati di Covid-19 sugli ospedali: “Dobbiamo in tutti i modi cercare di ...

