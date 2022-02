Anche Di Maio con Conte. Crimi parafulmine (Di martedì 15 febbraio 2022) Nonostante sia impegnato sul fronte diplomatico e ministeriale, Luigi Di Maio, ha dovuto smentire le macchinose congetture circa una sua complicità di fatto con la sospensione della leadership e dello statuto del nuovo corso del Movimento 5 Stelle. Lo fa tto adoperando parole analoghe a quelle pronunciate da Roberto Fico. «Sono state giornate difficili, che però non devono né abbatterci né rallentare la nostra azione innovatrice – ha scritto domenica scorsa su Facebook – Azioni legali sono sempre legittime, ma … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 15 febbraio 2022) Nonostante sia impegnato sul fronte diplomatico e ministeriale, Luigi Di, ha dovuto smentire le macchinose congetture circa una sua complicità di fatto con la sospensione della leadership e dello statuto del nuovo corso del Movimento 5 Stelle. Lo fa tto adoperando parole analoghe a quelle pronunciate da Roberto Fico. «Sono state giornate difficili, che però non devono né abbatterci né rallentare la nostra azione innovatrice – ha scritto domenica scorsa su Facebook – Azioni legali sono sempre legittime, ma … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

