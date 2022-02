Al cinema un documentario toccante sull'amore come unico balsamo contro la malattia. (Di lunedì 14 febbraio 2022) Al cinema come evento speciale fino al 16 febbraio, PerdutaMente è un documentario diretto da Paolo Ruffini e Ivana De Biase dedicato al dramma dell’Alzheimer. Un viaggio attraverso l’Italia delicato e commovente, che il celebre attore e regista toscano ha intrapreso per raccontare la malattia e le storie di amore e affetto che legano i malati e familiari. Paolo Ruffini, la vita e la carriera guarda le foto Lontano dalla semplice funzione divulgativa, il doc evita comunque la strada della commozione facile e della ... Leggi su iodonna (Di lunedì 14 febbraio 2022) Alevento speciale fino al 16 febbraio, PerdutaMente è undiretto da Paolo Ruffini e Ivana De Biase dedicato al dramma dell’Alzheimer. Un viaggio attraverso l’Italia delicato e commovente, che il celebre attore e regista toscano ha intrapreso per raccontare lae le storie die affetto che legano i malati e familiari. Paolo Ruffini, la vita e la carriera guarda le foto Lontano dalla semplice funzione divulgativa, il doc evita comunque la strada della commozione facile e della ...

