Uomini e Donne, scoppia la rissa, schiaffi e calci, Maria furiosa caccia i due famosissimi cavalieri (Di domenica 13 febbraio 2022) Come ben saprete a Uomini e Donne può accadere di tutto, infatti, poco fa nello studio del dating show di Canale 5, due cavalieri sarebbero arrivati alle mani. Fortunatamente è intervenuta la regia: scopriamo cosa è successo. Giovedì 10 febbraio 2022, ci sono state le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne. Secondo le talpe che si trovavano in studio, due protagonisti del trono over avrebbero discusso con toni molto accesi: scopriamo di chi si tratta. Secondo le anticipazioni rilasciate dalle talpe, nella registrazione di ieri è accaduto di tutto. Il trono over, come sempre, ha regalato tantissime emozioni. I colpi di scena, però, non sono mancati nemmeno nel trono classico. Infatti, il tronista Luca Salatino è uscito con la corteggiatrice Lilly e sono scese altre quattro ragazze ... Leggi su howtodofor (Di domenica 13 febbraio 2022) Come ben saprete apuò accadere di tutto, infatti, poco fa nello studio del dating show di Canale 5, duesarebbero arrivati alle mani. Fortunatamente è intervenuta la regia: scopriamo cosa è successo. Giovedì 10 febbraio 2022, ci sono state le registrazioni delle nuove puntate di. Secondo le talpe che si trovavano in studio, due protagonisti del trono over avrebbero discusso con toni molto accesi: scopriamo di chi si tratta. Secondo le anticipazioni rilasciate dalle talpe, nella registrazione di ieri è accaduto di tutto. Il trono over, come sempre, ha regalato tantissime emozioni. I colpi di scena, però, non sono mancati nemmeno nel trono classico. Infatti, il tronista Luca Salatino è uscito con la corteggiatrice Lilly e sono scese altre quattro ragazze ...

