Advertising

Agenzia_Ansa : Un scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 20.47 nei pressi di Carpineti, nel Reggiano in Emil… - MediasetTgcom24 : Terremoti, scossa di magnitudo 3.6 nel Reggiano #reggioemilia #carpineti #reggiano #modenese #terremoto… - MediasetTgcom24 : Terremoti, scossa tra le province di Modena e Reggio Emilia #terremoto #reggioemilia #modena… - news_bologna : Terremoti, nuova scossa nel Reggiano - pbrex668 : RT @MediasetTgcom24: Terremoti, scossa di magnitudo 3.6 nel Reggiano #reggioemilia #carpineti #reggiano #modenese #terremoto -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoti scossa

commenta Undi terremoto di magnitudo 3. 6 è stata registrata alle 20:47 nei pressi di Carpineti, nel Reggiano. Il sisma ha avuto ipocentro a 26 chilometri di profondità. Laè stata avvertita nella zona di Reggio Emilia e nel Modenese. Al momento non si ha notizia di danni a persone o cose. Lo scorso 9 febbraio, sempre nel Reggiano, erano state registrate diverse ...Ladi terremoto è stata avvertita lievemente in zona epicentrale , in particolare fra Correggio, Novellara e Carpi. Consulta la SEZIONEper visualizzare tutte le scosse che ...Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata oggi alle 20.47 nelle vicinanze di Carpineti (Reggio Emilia). Ne dà notizia l'Ingv, Istituto Nazionale di ...Terza scossa di terremoto in poche ore nel Reggiano. Alle 20,47 la terra ha tremato di nuovo. Questa volta l’epicentro è stato localizzato non in pianura, ma in Appennino, a Carpineti. Gli strumenti ...