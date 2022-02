Tali e Quali, Daniele Quartapelle vince l’edizione del 2022: standing ovation per la sua esibizione (Di domenica 13 febbraio 2022) Si è conclusa con un paio di settimane di ritardo l’edizione 2022 di Tali e Quali, lo show che ricalca Tale e quale, ma dedicato alle imitazioni dei Nip, condotto sempre da Carlo Conti su Rai1. La finale era saltata il 29 gennaio scorso a causa dell’elezione del presidente della Repubblica, poi c’era stata la finale del Festival di Sanremo. A vincere l’edizione, con un’esibizione da standing ovation, è stato Daniele Quartapelle. La sua imitazione di Renato Zero, con I migliori anni della nostra vita, ha accolto il favore del pubblico e dei giudici, oltre che dei coach: proprio i loro cinque punti sono stati fondamenTali per la vittoria. In gara con lui lui Luca Cionco che ha imitato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Si è conclusa con un paio di settimane di ritardodi, lo show che ricalca Tale e quale, ma dedicato alle imitazioni dei Nip, condotto sempre da Carlo Conti su Rai1. La finale era saltata il 29 gennaio scorso a causa dell’elezione del presidente della Repubblica, poi c’era stata la finale del Festival di Sanremo. Are, con un’da, è stato. La sua imitazione di Renato Zero, con I migliori anni della nostra vita, ha accolto il favore del pubblico e dei giudici, oltre che dei coach: proprio i loro cinque punti sono stati fondamenper la vittoria. In gara con lui lui Luca Cionco che ha imitato ...

