Serie A | la cronaca di Atalanta-Juventus 1-1

(Di domenica 13 febbraio 2022) Tutto pronto per il fischio di inizio della super sfida del venticinquesimo turno diA 2021/2022. Alle re 20:45 c’è. Manca sempre meno al fischio di inizio di, big match che chiude il venticinquesimo turno di campionatoA 2021/2022. Gian Piero Gasperini ospita al Gewiss Stadium di Bergamo i bianconeri di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

sportface2016 : #Basket, #SerieA1: la cronaca e il tabellino di #ReggioEmilia-#Treviso 67-62 - CalcioPillole : La #Juventus riacciuffa l'#Atalanta nel recupero e conquista un punto prezioso: di seguito la cronaca del match del… - zazoomblog : Milan-Sampdoria 1-0 cronaca e tabellino di ‘ - CCKKI : Serie di scosse di #terremoto nel #Reggiano, alle 20,47, con epicentro nella zona di #Carpineti, a una profondità d… - CalcioPillole : Termina zero a zero il primo tempo tra #Atalanta e #Juventus: di seguito la cronaca del primo tempo. -

Ultime Notizie dalla rete : Serie cronaca

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Gewiss, il match valido per la 25ª giornata diA 2021/2022 tra Atalanta e Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola elive Allo stadio Gewiss, Atalanta e Juventus si affrontano nel match valido per la 25ª giornata della...Calciomercato.it vi offre ladel match del 'Gewiss Stadium' di Bergamo. FORMAZIONI ... AllegriCLASSIFICAA:CLASSIFICAA: Milan 55, Inter* 54, Napoli 53, Juventus* 45, Atalanta** 43, ...La cronaca e il tabellino di UNAHOTELS Reggio Emilia-Nutribullet Treviso Basket, valida per la 20esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Gli uomini di coach Caja confermano il buon momento ...La manifestazione è stata convocata da una serie di associazioni, gruppi e persone attive nel campo sociale e culturale della città. Numerosi interventi, fra cui quello del Mutuo soccorso Casteddu, ...