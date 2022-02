Pechino Express 9 pronto a debuttare su Sky: ecco quando inizia e che rotta percorreranno i viaggiatori (Di domenica 13 febbraio 2022) La nuova stagione di Pechino Express sta per arrivare! Nei panni di un capotreno e rifacendosi al film Orient Express, Costantino Della Gherardesca ha dato ufficialmente il via al reality show itinerante che andrà in onda da giovedì 10 Marzo La nuova edizione – la numero 9 – sarà targata per la prima volta Sky e debutterà su Sky Uno e in streaming su NOW. Il promo del programma è stato da poco socializzato sui profili social dello stesso conduttore. Nel teaser, Costantino dà il suo “Benvenuti a bordo” mettendoci al corrente del percorso previsto per i partecipanti di questa nuova avventura. Il viaggio inizierà dalla Turchia , attraverserà l’Uzbekistan e la Giordania, per poi fermarsi negli Emirati Arabi. L’avventura si concluderà a Dubai, dove verrà proclamata la coppia vincitrice. Dopo due anni si torna a viaggiare! Nonostante le ... Leggi su isaechia (Di domenica 13 febbraio 2022) La nuova stagione dista per arrivare! Nei panni di un capotreno e rifacendosi al film Orient, Costantino Della Gherardesca ha dato ufficialmente il via al reality show itinerante che andrà in onda da giovedì 10 Marzo La nuova edizione – la numero 9 – sarà targata per la prima volta Sky e debutterà su Sky Uno e in streaming su NOW. Il promo del programma è stato da poco socializzato sui profili social dello stesso conduttore. Nel teaser, Costantino dà il suo “Benvenuti a bordo” mettendoci al corrente del percorso previsto per i partecipanti di questa nuova avventura. Il viaggio inizierà dalla Turchia , attraverserà l’Uzbekistan e la Giordania, per poi fermarsi negli Emirati Arabi. L’avventura si concluderà a Dubai, dove verrà proclamata la coppia vincitrice. Dopo due anni si torna a viaggiare! Nonostante le ...

