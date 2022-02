Occasione Milan di andare in testa ma l’Inter non molla, vuole cucirsi addosso lo scudetto della seconda stella (Di domenica 13 febbraio 2022) Probabilmente era immaginabile un calo dei nerazzurri ma mai un crollo. l’Inter infatti si complica la vita da sola. Prima il ko nel derby, poi il pari in casa del Napoli. La squadra di Inzaghi fa un regalo a partenopei e rossoneri rimettendo in gioco le inseguitrici. E la sfida scudetto in Serie A rimane accesa. Come si può vedere sui bookmakers come 22Bet online anche gli scommettitori sportivi sono in fibrillazione. l’Inter invece di andare in fuga ha lasciato aperta la lotta per lo scudetto. Milan e Napoli possano ancora sperare. E c’è anche chi azzarda un possibile rientro della Juventus. Fino a maggio è davvero lunga. La sfida del Maradona doveva essere l’Occasione per il Napoli di riprendersi la vetta (che ha occupato a lungo ad inizio ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 13 febbraio 2022) Probabilmente era immaginabile un calo dei nerazzurri ma mai un crollo.infatti si complica la vita da sola. Prima il ko nel derby, poi il pari in casa del Napoli. La squadra di Inzaghi fa un regalo a partenopei e rossoneri rimettendo in gioco le inseguitrici. E la sfidain Serie A rimane accesa. Come si può vedere sui bookmakers come 22Bet online anche gli scommettitori sportivi sono in fibrillazione.invece diin fuga ha lasciato aperta la lotta per loe Napoli possano ancora sperare. E c’è anche chi azzarda un possibile rientroJuventus. Fino a maggio è davvero lunga. La sfida del Maradona doveva essere l’per il Napoli di riprendersi la vetta (che ha occupato a lungo ad inizio ...

Advertising

sportli26181512 : Probabili formazioni Milan-Sampdoria: I rossoneri di Pioli hanno l'occasione di balzare in testa alla classifica (v… - MilanLiveIT : #Milan, che occasione ?? Può tornare in vetta dopo più di 2 mesi ?? - gilnar76 : #Milan, occasione da non perdere: con la Sampdoria per il primato #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - PisuDavi : “Occasione per il Milan che stanotte può scavalcare Juve Verona” ma che bello questo TG5 ?? - Milannews24_com : #Milan, occasione da non perdere: con la #Sampdoria per il primato -