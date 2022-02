MotoGP, Raul Fernandez: “Non vedo bene, non sono in forma dopo la caduta” (Di domenica 13 febbraio 2022) Raul Fernandez esprime il proprio parere al termine dei test di Mandalika, ultimo impegno prima dell’inizio del Motomondiale 2022. La stagione è sempre più vicina, manca infatti meno di un mese all’opening round che si svolgerà come sempre in quel di Losail (Qatar). L’alfiere di KTM Tech 3 ha commentato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “È molto strano, ma non ho percezione della velocità. Non vedo bene. sono andato dai dottori e mi hanno detto di fermarmi. Secondo loro non avrei dovuto continuare a guidare”. Il nativo di Madrid ha continuato dicendo: “Il dottore mi ha messo il dito davanti al viso e lo stava spostando da un lato all’altro. Non sono in forma anche se sono riuscito a dormire come volevo. Ho indossato il casco questa mattina ed ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022)esprime il proprio parere al termine dei test di Mandalika, ultimo impegno prima dell’inizio del Motomondiale 2022. La stagione è sempre più vicina, manca infatti meno di un mese all’opening round che si svolgerà come sempre in quel di Losail (Qatar). L’alfiere di KTM Tech 3 ha commentato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “È molto strano, ma non ho percezione della velocità. Nonandato dai dottori e mi hanno detto di fermarmi. Secondo loro non avrei dovuto continuare a guidare”. Il nativo di Madrid ha continuato dicendo: “Il dottore mi ha messo il dito davanti al viso e lo stava spostando da un lato all’altro. Noninanche seriuscito a dormire come volevo. Ho indossato il casco questa mattina ed ...

