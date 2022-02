Milan-Sampdoria oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 13 febbraio 2022) Unin ottima forma dopo le vittorie in campionato con l’Inter e quella in Coppa Italia con la Lazio ospita, alle ore 12.30, ladi Marco Giampaolo. I blucerchiati sono reduci dall’ottimo 4-0 contro il Sassuolo e andranno a caccia dei tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport (251), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport Calcio (202), mentre lasarà disponibile su Dazn, Timvision, Sky Go e Now. SportFace.