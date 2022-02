Maignan lancia lungo e Leao segna | il gol d' altri tempi del Milan

Advertising

MarcoTroiano8 : RT @ACMilanInside_: 7’ GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DEEEEEEEELLLLL MIIIIIILAAAAAAAAANNNNN! ILLUMINA SAN SIRO, CON IL NUMERO 17: RAAAAFAAAAAAA LE… - 3Maldinista : RT @Screwdrivers2: Sebastiano Rossi lancia George Weah, ma sono Maignan e Leao. 1-0 e via andare! #MilanSampdoria - ACMilanInside_ : 7’ GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DEEEEEEEELLLLL MIIIIIILAAAAAAAAANNNNN! ILLUMINA SAN SIRO, CON IL NUMERO 17: RAAAAFAAAAAA… - edoarwsk : Maignan lancia meglio di Bonucci ?? - Screwdrivers2 : Sebastiano Rossi lancia George Weah, ma sono Maignan e Leao. 1-0 e via andare! #MilanSampdoria -

Ultime Notizie dalla rete : Maignan lancia

La sequenza fotografica della rete che ha sbloccato Milan - Sampdoria: segna Rafael Leao sfruttando un lancio lungo del portiere Mike... 1 - 0 1' Iniziato il match Benvenuti! Sta per cominciare Milan - Sampdoria Primo tempo Milan - Sampdoria, le formazioni ufficiali MILAN (4 - 2 - 3 - 1):; Calabria, Tomori, Romagnoli, ...Sta per cominciare Milan-Sampdoria Primo tempo MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Tatarusanu, Ballo-Touré ...Lanciato sulla fascia salta netto il suo marcatore e metto ... quello descritto in precedenza di Pedro arpionato con facilità da Magic Mike Maignan. 8 tiri totali da parte del Milan contro 7 tiri ...