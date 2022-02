Isola dei Famosi, guai per Ilary Blasi: problemi con il cast in studio (Di domenica 13 febbraio 2022) Si avvicina rapidamente l’inizio della nuova stagione dell’Isola dei Famosi, ma sembra proprio che Ilary Blasi sia ancora in alto mare con i casting. Se per quanto riguarda i futuri concorrenti continuano a circolare indiscrezioni sempre più insistenti, è sugli opinionisti in studio che ci sarebbero numerose difficoltà. Isola dei Famosi, la scelta degli opinionisti Lo scorso anno, Ilary Blasi aveva scelto tre nomi piuttosto importanti per riempire le poltroncine del suo studio. Affidando a Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini il ruolo di opinionisti, aveva scompigliato un po’ le carte (la sua decisione, d’altronde, era stata frutto di trattative messe in piedi quasi all’ultimo momento). E ... Leggi su dilei (Di domenica 13 febbraio 2022) Si avvicina rapidamente l’inizio della nuova stagione dell’dei, ma sembra proprio chesia ancora in alto mare con iing. Se per quanto riguarda i futuri concorrenti continuano a circolare indiscrezioni sempre più insistenti, è sugli opinionisti inche ci sarebbero numerose difficoltà.dei, la scelta degli opinionisti Lo scorso anno,aveva scelto tre nomi piuttosto importanti per riempire le poltroncine del suo. Affidando a Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini il ruolo di opinionisti, aveva scompigliato un po’ le carte (la sua decisione, d’altronde, era stata frutto di trattative messe in piedi quasi all’ultimo momento). E ...

