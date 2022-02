Ilona Staller si confessa: “Andrò in Paradiso perché il sesso non è peccato. Jeff Koons? È stato crudele”. E ora sogna un programma tutto suo (Di domenica 13 febbraio 2022) Ilona Staller, in arte Cicciolina, si è raccontata in una lunga intervista a Sette, il settimanale del Corriere della Sera. L’ex pornoattrice ha parlato a cuore aperto delle sue storie passate e dei suoi sogni futuri. L’ex politica è convinta che “andrà in Paradiso”: “perché il sesso non è peccato, è bello, piacevole. Amo la democrazia e la libertà, sono pacifista. Sono come John Lennon, in gonnella”. La lunga intervista comincia, appunto, con il racconto degli uomini della sua vita, dal padre biologico, che “ci abbandonò quando avevo tre anni”, al primo marito, Salvatore “impiegato in un’agenzia di viaggio”. Quindi, ancora, Riccardo Schicchi, con cui Cicciolina è stata insieme dal 1974 al 1988. “Se sono andata al suo funerale? Sì, all’Eur – dice al settimanale – Ero andata anche a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022), in arte Cicciolina, si è raccontata in una lunga intervista a Sette, il settimanale del Corriere della Sera. L’ex pornoattrice ha parlato a cuore aperto delle sue storie passate e dei suoi sogni futuri. L’ex politica è convinta che “andrà in”: “ilnon è, è bello, piacevole. Amo la democrazia e la libertà, sono pacifista. Sono come John Lennon, in gonnella”. La lunga intervista comincia, appunto, con il racconto degli uomini della sua vita, dal padre biologico, che “ci abbandonò quando avevo tre anni”, al primo marito, Salvatore “impiegato in un’agenzia di viaggio”. Quindi, ancora, Riccardo Schicchi, con cui Cicciolina è stata insieme dal 1974 al 1988. “Se sono andata al suo funerale? Sì, all’Eur – dice al settimanale – Ero andata anche a ...

BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Ilona Staller si confessa: “Andrò in Paradiso perché il sesso non è peccato. Jeff Koons? È stato crudele”. E ora sogna un… - FQMagazineit : Ilona Staller si confessa: “Andrò in Paradiso perché il sesso non è peccato. Jeff Koons? È stato crudele”. E ora so… - CaressaGiovanni : Ilona Staller, in arte Cicciolina, si racconta: “Pannella credeva nella mia elezione, ho fatto la deputata sul seri… - NudeVintage1 : Ilona staller - occhio_notizie : #Cicciolina si racconta -