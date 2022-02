F1 | Robert Kubica | “Ora sei più veloce se guidi più lentamente”

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 febbraio 2022)esprime il proprio parere in merito alla propria esperienza in F1 ai microfoni di 'Auto Motor und Sport'. Il polacco è tornato lo scorso anno in pista nella massima formula al posto del finnico Kimi Raikkonen, positivo al Coronavirus in quel di Zandvoort (Olanda). L'ex pilota rally ha affermato al quotidiano tedesco: "Sono stato via otto anni. Poi ho guidato un'auto del 2012 e una del 2017 in rapida successione. Ho fatto il salto di peso più o meno in un giorno esperto. È stata un'esperienza di guida completamente diversa quest'anno". Il campione dell'European Le Mans Series 2021 per quanto riguarda la classe LMP2 ha continuato dicendo: "È stato quasi uno shock. Puoi sentire il peso extra nell'abitacolo. L'auto reagisce piùnelle curve lente. Sembra molto più grande".