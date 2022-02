Empoli - Cagliari 1 - 1 | punto d' oro per i sardi

(Di domenica 13 febbraio 2022)pareggiano per 1 - 1 nel match valido per la 25/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Castellani' della città toscana. Al vantaggio dei padroni di casa con Pinamonti al 38' ...

Nella sfida salvezza pareggiano invece 1 - 1. i toscani vanno in vantaggio al 37' del primo tempo di Pinamonti, ma Pavoletti, entrato dalla panchina, ristabilisce l'equilibrio a ...pareggiano per 1 - 1 nel match valido per la 25/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Castellani' della città toscana. Al vantaggio dei padroni di casa con Pinamonti al 38' ...Dalla quasi sconfitta, alla vittoria sfiorata: Walter Mazzarri si prende volentieri il punto conquistato ad Empoli, anche se aveva accarezzato l'idea del bottino pieno. "Pavoletti ha grande carattere" ...Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo il pari contro il Cagliari: "Speravamo di ottenere la vittoria, ma bisogna fare i conti con l'avversario ...