Advertising

RaiRadio2 : “@michele_bravi mi ha emozionata. Siamo molto legati, mi sono sentita come la zia che si commuove quando il nipote… - APpggi : @michele_bravi Vorrei usare una parola che ha usato Drusilla Foer sul palco del Festival : unicità. E tu sei parte… - napolipiucom : Drusilla Foer: 'Ho conosciuto Totò, mi prese il viso tra le mani e... Diedi un calcio a Chaplin' #DRUSILLAFOER… - 123epoli : @SirMoonBeam @Drusilla_Foer Io la seguo da anni, ma puoi rifarti cercando i suoi video su YouTube o sulla sua pagina fa...merita - FrancePadula67 : RT @bardome: Non riesco a capire dove finisca la finzione di Drusilla Foer e dove inizi la verità di Gianluca Gori. #verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Drusilla Foer

Ph: Verissimo social media L'ingresso dia Verissimo non è soltanto quello di un vera e propria diva contemporanea dello spettacolo: la co - conduttrice di Sanremo che ha incantato tutti è un esempio di eleganza di altri tempi, ...è stata sicuramente tra le presenze sceniche più attese del Festival di Sanremo . E dopo le sue grandiose performance da vera icona di stile ed eleganza sul palco dell'Ariston, la star ...Drusilla Foer racconta l’incontro con Totò e Chaplin. I due miti del cinema hanno segnato alcuni episodi importanti della sua vita. Drusilla Foer è l’alter ego di Gianluca Gori. Artista, cantante, ...C’era grande attesa intorno all’intervista di Drusilla Foer a Verissimo e il pubblico dello studio l’ha accolta con un caloroso applauso. Per la prima volta a Verissimo Drusilla Foer si è raccontata ...