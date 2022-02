Dove vedere Inter-Liverpool | streaming gratis e diretta tv in chiaro Mediaset?

Leggi su pallonepazzo

(Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo il pareggio rimediato in casa del Napoli (1-1), l’si prepara ad affrontare allo Stadio San Siro ilin un match valido per gli Ottavi di Finale di Champions League.si prospetta un match moltoessante in cui la squadra di casa dovrà cercare di ottenere un risultato positivo in vista della gara di ritorno in Inghilterra. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su Champions League, match valido per l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League, si giocherà allo Stadio San Siro di Milano a partire dalle ore 21.00 di Mercoledì 16 Febbraio 2022. Il match verrà trasmesso in esclusivasu Amazon Prime Video, la piattaforma che ha ottenuto i diritti per ...