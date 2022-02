Della Vedova contro Meloni sulle concessioni balneari: 'Posizioni demagogiche che non hanno nulla di patriottico' (Di domenica 13 febbraio 2022) Il rinnovo delle concessioni balneari sta mettendo in fibrillazione maggioranza e opposizione. Non è un mistero che la categoria dei balneari negli anni sia diventata una casta molto difficile da ... Leggi su globalist (Di domenica 13 febbraio 2022) Il rinnovo dellesta mettendo in fibrillazione maggioranza e opposizione. Non è un mistero che la categoria deinegli anni sia diventata una casta molto difficile da ...

Advertising

globalistIT : Come garantire rendite di posizione e far entrare alla collettività cifre irrisorie di fronte a fatturati da capogi… - Viba59755203 : ma quella sciroccata della vedova allegra a chi faceva i cuori #jeru - ednadinotte : @Emilystellaemi2 Com’è si può uccidere un ragazzo così? Io morirei se mi tolgono dalla mia vita un marito così. In… - Cabbot_ : @an_ta_ni Se c'è il prenup ho anche i soldi per pagare un killer professionista che lo faccia sembrare un incidente… - thehankeramanim : vabbè a me onestamente manca alessia con la storia della cugina e lei che si dichiara vedova su facebook #cepostaperte -