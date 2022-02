Blinken | ' Se la Russia invade l' Ucraina la risposta dell' Occidente sarà rapida | unita e dura'

(Di domenica 13 febbraio 2022) Dalle Hawaii, dove si trova in visita ufficiale, il Segretario di Stato americano Antonyha dichiarato che, nel caso di un'invasione russa, ladei paesi occidentali "...

Venti di guerra sull'Ucraina nel giorno in cui Stati Uniti eintensificano le accuse reciproche di escalation e molti Paesi europei, Italia compresa, ...il segretario di Stato Usa Antony......istigasse una provocazione o un incidente e lo utilizzasse per giustificare un'azione militare già pianificata da tempo' - così ha riferito Anthony, segretario di Stato USA. 'Lacerca ...Venti di guerra sull'Ucraina nel giorno in cui Stati Uniti e Russia intensificano le accuse ... tra il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov.“Nessuno dovrebbe sorprendersi se la Russia istigasse una provocazione ... pianificata da tempo” – così ha riferito Anthony Blinken, segretario di Stato USA. “La Russia cerca la ...