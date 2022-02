Basket Serie A1 2021/2022, Reggio Emilia-Treviso 67-62: cronaca e tabellino (Di domenica 13 febbraio 2022) La cronaca e il tabellino di UNAHOTELS Reggio Emilia-Nutribullet Treviso Basket, valida per la 20esima giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket. Gli uomini di coach Caja confermano il buon momento di forma e agguantano la terza vittoria nelle ultime quattro, mentre gli ospiti non danno continuità alla vittoria contro Tortona: 67-62 il risultato finale. COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE SQUADRE QUALIFICATE LA PARTITA – Gli uomini di coach Caja entrano sul parquet di gioco con la giusta determinazione, e trovano subito un vantaggio consistente di sette punti (9-2). Un vantaggio ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Lae ildi UNAHOTELS-Nutribullet, valida per la 20esima giornata dellaA1di. Gli uomini di coach Caja confermano il buon momento di forma e agguantano la terza vittoria nelle ultime quattro, mentre gli ospiti non danno continuità alla vittoria contro Tortona: 67-62 il risultato finale. COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE SQUADRE QUALIFICATE LA PARTITA – Gli uomini di coach Caja entrano sul parquet di gioco con la giusta determinazione, e trovano subito un vantaggio consistente di sette punti (9-2). Un vantaggio ...

