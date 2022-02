Attesa per il parere della Consulta sui referendum che dividono i partiti (Di domenica 13 febbraio 2022) Martedì dovrà decidere sugli otto quesiti referendari su cannabis, eutanasia e sei riguardanti proprio la giustizia. Tra i quesiti, rilanciati da Lega e Radicali, ci sono invasioni di campo proprio ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 13 febbraio 2022) Martedì dovrà decidere sugli otto quesiti referendari su cannabis, eutanasia e sei riguardanti proprio la giustizia. Tra i quesiti, rilanciati da Lega e Radicali, ci sono invasioni di campo proprio ...

iPhone SE 3, parte la produzione di massa: c'è un modello a tutto schermo? Dopo aver analizzato quelle che potrebbero essere le peculiarità del nuovo iPhone SE 3 , il cui lancio sembrerebbe sempre più vicino, torniamo a parlare dell'attesa " Special Edition " per un'interessante voce di corridoio. A quanto pare, infatti, il nuovo iPhone SE 3 sarebbe entrato in produzione di massa , l'ultima fase prima del lancio e, quindi, della ...

Attesa per il “gigante” olimpico: le speranze azzurre riposte nel trentino De Aliprandini. Dove e quando vederlo l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Palermo Capitale – Intervento del Dott. Lorenzo Matassa Però posso e devo dirvi che, in quei lunghi giorni d’attesa, non avendo dove stare – come altri addolorati ... andava ad aggravare un già profondo dolore) se generava rabbia per una città ed ...

Il M5s cambia idea sul gasdotto Tap. Ora Italia viva pretende le scuse L'infrastruttura per il trasporto del gas dell'Azerbaigian in Italia potrebbe ... se stessi hanno ben poco a che fare con il contesto storico. Noi siamo ancora qua in attesa delle vostre scuse".

