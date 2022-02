A - 1 femminile, Roma e Bergamo vittorie per la salvezza (Di domenica 13 febbraio 2022) Bergamo - Perugia 3 - 1 (25 - 23 25 - 18 14 - 25 25 - 18) Dall'andata al ritorno, dall'attesa finita a quella che scadrà tra una manciata di ore. Da Perugia a Perugia. Il Volley Bergamo torna al ... Leggi su gazzetta (Di domenica 13 febbraio 2022)- Perugia 3 - 1 (25 - 23 25 - 18 14 - 25 25 - 18) Dall'andata al ritorno, dall'attesa finita a quella che scadrà tra una manciata di ore. Da Perugia a Perugia. Il Volleytorna al ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: A-1 femminile, Roma e Bergamo vittorie per la salvezza #Volley - PaperopoliTime : Associazione Calcio Femminile Giolli Gelati Roma 1981 - Gazzetta_it : A-1 femminile, Roma e Bergamo vittorie per la salvezza #Volley - sportli26181512 : Coppa Italia, anche Roma e Juventus volano in semifinale: Coppa Italia, anche Roma e Juventus volano in semifinale… - Gazzetta_it : Coppa Italia, anche Roma e Juventus in semifinale #CoppaItaliaFemminile -