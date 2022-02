Zendaya, la sua statua di cera divide i fan: "Chi è questa donna?" (FOTO) (Di sabato 12 febbraio 2022) La nuova statua in cera di Zendaya, che è stata esposta presso il Madame Tussauds di Londra, ha diviso i suoi i fan: molti pensavano che si trattasse di 'una delle Kardashian'. Una nuova statua di cera di Zendaya, che è recentemente apparsa presso il Madame Tussauds, il leggendario museo delle cere di Londra, ha diviso i fan dell'attrice di Spider-Man: No Way Home. La statua della star, vestita con un completo rosa acceso, per alcuni utenti Twitter ricorda più Kylie Jenner che l'interprete di Rue Bennett in Euphoria. Sebbene la statua sia stata realizzata su misura, molti fan hanno suggerito che la riproduzione in cera non assomigli affatto all'attrice. "Cosa diavolo è successo alla mia amata Zendaya, è diventata Kylie ... Leggi su movieplayer (Di sabato 12 febbraio 2022) La nuovaindi, che è stata esposta presso il Madame Tussauds di Londra, ha diviso i suoi i fan: molti pensavano che si trattasse di 'una delle Kardashian'. Una nuovadidi, che è recentemente apparsa presso il Madame Tussauds, il leggendario museo delle cere di Londra, ha diviso i fan dell'attrice di Spider-Man: No Way Home. Ladella star, vestita con un completo rosa acceso, per alcuni utenti Twitter ricorda più Kylie Jenner che l'interprete di Rue Bennett in Euphoria. Sebbene lasia stata realizzata su misura, molti fan hanno suggerito che la riproduzione innon assomigli affatto all'attrice. "Cosa diavolo è successo alla mia amata, è diventata Kylie ...

