Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2022 ore 15:30 (Di sabato 12 febbraio 2022) Viabilità DEL 12 FEBBRAIO 2022 ORE 15.20 SARA SPANO’ BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA SEGNALIAMO CODE PER LA CHIUSURA DI VIA OSTIENSE TRA ACILIA E DRAGONA PER UN INCIDENTE.ALL’ALTEZZA DEL KM 20. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA VIA DEL MARE PER UN VEICOLO IN FIAMME INOLTRE RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLE USCITE LAURENTINA IN DIREZIONE FUORI Roma, A CAUSA DELLA CHIUSURA SU VIA LAURENTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI VALLERANO VERSO ARDEA. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO L’ALTA VELOCITA Roma FIRENZA E RALLENTATA PER UN GUASTO TECNICO AD AREZZO IN DIREZIONE FIRENZE. RITARDI FINO A 15 MINUTI INFINE, SULLA REGIONALE FLACCA OGGI E DOMANI TRANSITO REGOLARE ... Leggi su romadailynews (Di sabato 12 febbraio 2022)DEL 12 FEBBRAIOORE 15.20 SARA SPANO’ BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SEGNALIAMO CODE PER LA CHIUSURA DI VIA OSTIENSE TRA ACILIA E DRAGONA PER UN INCIDENTE.ALL’ALTEZZA DEL KM 20. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA VIA DEL MARE PER UN VEICOLO IN FIAMME INOLTRE RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLE USCITE LAURENTINA IN DIREZIONE FUORI, A CAUSA DELLA CHIUSURA SU VIA LAURENTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI VALLERANO VERSO ARDEA. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO L’ALTA VELOCITAFIRENZA E RALLENTATA PER UN GUASTO TECNICO AD AREZZO IN DIREZIONE FIRENZE. RITARDI FINO A 15 MINUTI INFINE, SULLA REGIONALE FLACCA OGGI E DOMANI TRANSITO REGOLARE ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità Lunedì e martedì manifestazioni al Circo Massimo, possibili chiusure e deviazioni, anche per i bus… - romamobilita : #Roma #viabilità Tuscolana altezza Porta Furba, dopo quello di 590 e nMA ripristinato anche il percorso della 657. - romamobilita : #Roma #viabilità terminati i lavori alla rete gas in via Tuscolana altezza Porta Furba, linee 590 e nMA ripristinate sul normale percorso - romamobilita : #Roma #viabilità Domani dalle 16 all'Olimpico Italia-Inghilterra per il Sei Nazioni di rugby. La guida… - romamobilita : #Roma #viabilità A Talenti, domani dalle 6 alle 23 via Ugo Ojetti chiude al traffico tra piazza Talenti e piazza Pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Sinistra Italiana: 'Impianto per biogas a Cesano? No grazie. Ci sono altre soluzioni' Non è questa la strada per uscire dall'emergenza rifiuti, che la città di Roma continua a ... come questo di Cesano, in aree abitate e con viabilità già ipercritica - e tecnologie obsolete e di forte ...

PROVINCIA L'AQUILA: CARUSO INCONTRA MINISTRO GIOVANNINI, PER FARE PUNTO SU OPERE VIARIE ... Stefano Marcon , Silvia Chiassai Martini e Piero Antonelli , ha incontrato a Roma, presso il ...interne non può che passare attraverso un'accorta organizzazione delle opere destinate alla viabilità. Il ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2022 ore 18:45 - RomaDailyNews RomaDailyNews Non è questa la strada per uscire dall'emergenza rifiuti, che la città dicontinua a ... come questo di Cesano, in aree abitate e congià ipercritica - e tecnologie obsolete e di forte ...... Stefano Marcon , Silvia Chiassai Martini e Piero Antonelli , ha incontrato a, presso il ...interne non può che passare attraverso un'accorta organizzazione delle opere destinate alla. Il ...