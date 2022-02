Ultime Notizie Roma del 12-02-2022 ore 08:10 (Di sabato 12 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Michela Moioli Omar visintin sono medaglia d’argento nello snowboard cross giochi olimpici invernali di Pechino la coppia Azzurra l’undicesima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi in Cina al Gate Park Ibiza anche alcune finale alzata preceduta solo dalla americana composta da Nick Baumgartner e Lindsey jacobellis nella seconda Run quella della Maiolica Azzurra era riuscita a superare la statunitense nella prima parte del tracciato ma poi la senatrice della tavola da neve riuscita effettuare il sorpasso vincente per Visentin e la seconda medaglia Pechino 2022 dopo i pronomi la prova di lingua del Canada Peccato per l’altra coppia italiana quella formata da Lorenzo Sommariva e Caterina Catalano perduta assieme ai canadesi attorno a metà percorso della ... Leggi su romadailynews (Di sabato 12 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Michela Moioli Omar visintin sono medaglia d’argento nello snowboard cross giochi olimpici invernali di Pechino la coppia Azzurra l’undicesima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi in Cina al Gate Park Ibiza anche alcune finale alzata preceduta solo dalla americana composta da Nick Baumgartner e Lindsey jacobellis nella seconda Run quella della Maiolica Azzurra era riuscita a superare la statunitense nella prima parte del tracciato ma poi la senatrice della tavola da neve riuscita effettuare il sorpasso vincente per Visentin e la seconda medaglia Pechinodopo i pronomi la prova di lingua del Canada Peccato per l’altra coppia italiana quella formata da Lorenzo Sommariva e Caterina Catalano perduta assieme ai canadesi attorno a metà percorso della ...

