Speed skating, sarà Italia-Corea del Sud nella batteria del team pursuit. Con Ghiotto e Malfatti l’obiettivo è la semifinale (Di sabato 12 febbraio 2022) Sono in programma domani, sull’ovale di Pechino (Cina), i quarti di finale del team pursuit maschile dello Speed skating in queste Olimpiadi Invernali 2022. L’anello di ghiaccio cinese vedrà anche la compagine tricolore protagonista. Il terzetto formato da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e da Andrea Giovannini sarà chiamato a una grande prestazione visto che per entrare nel novero delle squadre in lizza per le medaglie sarà necessario siglare un tempo nella top-4 della graduatoria complessiva. I segnali positivi ci sono stati da parte di Ghiotto e Malfatti nei 10000 metri: eccezionale l’atleta di Altavilla vicentina capace di sbriciolare letteralmente il primato nazionale e di portarsi a casa un ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Sono in programma domani, sull’ovale di Pechino (Cina), i quarti di finale delmaschile delloin queste Olimpiadi Invernali 2022. L’anello di ghiaccio cinese vedrà anche la compagine tricolore protagonista. Il terzetto formato da Davide, Michelee da Andrea Giovanninichiamato a una grande prestazione visto che per entrare nel novero delle squadre in lizza per le medaglienecessario siglare un tempotop-4 della graduatoria complessiva. I segnali positivi ci sono stati da parte dinei 10000 metri: eccezionale l’atleta di Altavilla vicentina capace di sbriciolare letteralmente il primato nazionale e di portarsi a casa un ...

Advertising

infoitsport : Speed skating, Pechino 2022: Giappone in evidenza nei quarti del team pursuit femminile - OA_Sport : #SPEEDSKATING #Beijing2022 L'Italia dell'inseguimento a caccia domani delle semifinali: nei quarti l'incrocio con l… - zazoomblog : Speed skating Francesca Lollobrigida: “Sono in forma smagliante ma la mass start è la gara più difficile” - #Speed… - infoitsport : Speed skating, programma Olimpiadi 13 febbraio: orari, tv, streaming, italiani in gara - OA_Sport : #SPEEDSKATING Francesca Lollobrigida è pronta alla sfida della mass start a #Beijing2022: la forma c'è, ma servirà… -