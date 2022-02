Spalletti: “In questa partita ci trovo tutto. Anguissa? È un giocatore che ci completa” (Di sabato 12 febbraio 2022) Alle ore 18.00 scenderanno in campo Napoli e Inter allo stadio Diego Armando Maradona. La squadra di Spalletti occupa il secondo posto in classifica con 52 punti, mentre quella di Simone Inzaghi 53. A pochi minuti dall’inizio del match, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: Sulle sensazioni.“Sono le stesse che provato tutta la settimana dopo aver vinto contro il Venezia. In questa partita ci trovo tutto, passato, presente e futuro. È importante perchè per arrivarci abbiamo speso tanto tempo, e l’importanza dipende da questo”. Napoli Spalletti Sul centrocampo.“Nel mezzo abbiamo questo equilibrio dimostrato nelle ultime partite. Anguissa è un calciatore che ci completa, ci da quelle ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 12 febbraio 2022) Alle ore 18.00 scenderanno in campo Napoli e Inter allo stadio Diego Armando Maradona. La squadra dioccupa il secondo posto in classifica con 52 punti, mentre quella di Simone Inzaghi 53. A pochi minuti dall’inizio del match, Lucianoè intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: Sulle sensazioni.“Sono le stesse che provato tutta la settimana dopo aver vinto contro il Venezia. Inci, passato, presente e futuro. È importante perchè per arrivarci abbiamo speso tanto tempo, e l’importanza dipende da questo”. NapoliSul centrocampo.“Nel mezzo abbiamo questo equilibrio dimostrato nelle ultime partite.è un calciatore che ci, ci da quelle ...

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Il Napoli deve fare il Napoli. Questa squadra è costruita per cercare di vincere qualsiasi partita. È… - tuttonapoli : Spalletti a Dazn: 'In questa gara ci trovo il passato e il presente. Koulibaly porta tanta roba. Su Anguissa...' - Spazio_Napoli : Spalletti: “In questa partita ci trovo tutto. Anguissa? È un giocatore che ci completa” - crisbynight : RT @SoloXLaMaglia10: Le parole di Spalletti alla vigilia di Napoli-Inter: “Partita scudetto? Sappiamo che vincendo questa partita potremmo… - hznll28 : RT @nonleggerlo: 'Doveri e lo zainetto dell’Inter in aeroporto? Forse vi manca un passaggio su questa cosa. La Finanza lo ha fermato e gli… -