Snowboardcross | Lindsey Jacobellis era superiore a Michela Moioli sulla pista olimpica

(Di sabato 12 febbraio 2022) Un argento conquistato o un oro perso? Difficile fare questo discorso in un contesto come quello olimpico, dove ogni medaglia comunque riempie di gioia chi la conquista. La possibilità di raggiungere il titolo oggi nelloa coppie misto era sicuramente altissima per, lanciata al meglio dal suo compagno Omar Visintin, ma la lombarda si è dovuta accontentare dell’argento. La nostra snowboarder è considerata, vista la classe e visti i risultati agguantati nelle ultime stagioni, assieme ad Eva Samkova (al momento ferma ai box per infortunio), sicuramente la più forte al mondo e dunque ci si aspetta sempre o quasi la vittoria. Oggi però al cospetto di un’avversaria esperta e in gran forma comemolto probabilmente c’era poco da ...