Sci alpino | Sofia Goggia | “Non ho avuto paura e non ho dolore La forma è scarsa | un miracolo esserci”

E' una Sofia Goggia con il sorriso, serena e soddisfatta dopo la prima prova della discesa libera femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. La bergamasca è tornata sugli sci dopo la terribile caduta nel superG di Cortina e ha offerto anche una buona impressione in pista. Queste le sue prime parole ai microfoni di Rai Sport: "Sono contentissima. Dopo il volo di Cortina è già un miracolo essere qua. Oggi ho fatto la mia prova di discesa, non ho avuto spazio per i dubbi, per nulla e sono partita molto tranquilla. Ho cercato solo di restare sui piedi, di capire il ginocchio, le reazioni, la pista e la neve". Continua Sofia sulla prova odierna: "Ho tirato dei grandi 'frenoni' ma ci sta, anche perchè nei giorni scorsi ho cercato di fare una progressione veloce, perché il tempo era quello che era. Oggi era ...

