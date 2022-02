Scherma | Coppa del Mondo spada femminile | Giulia Rizzi la migliore azzurra a Barcellona

Advertising

Per il 24enne spadista napoletano primo successo indel mondo ROMA - L'Italia festeggia a Sochi e sale sul gradino più alto del podio nelladel Mondo di spada grazie a Valerio Cuomo, 24enne napoletano che è stato capace di imporsi nella prova individuale battendo in finale il campione olimpico in carica Romain Cannone dopo una gara ...E' stata comunque una giornata positiva per la squadra azzurra , che ha sfiorato anche la tripletta sul podio, visto che Andrea Santarelli e Federico Vismara si sono arresi ai quarti di finale. Il ...Valerio Cuomo trionfa nella Coppa del mondo di scherma a Sochi dopo un percorso straordinario: vittoria in finale sul francese Romain Cannone con il punteggio di 15-9 in un assalto davvero mai in ...Si è conclusa da pochissimi minuti la gara individuale femminile di spada, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di scherma 2021-2022. Le azzurre incappano in una giornata no e chiudono lontane ...