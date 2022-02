Sabato 12 febbraio in FVG 1514 nuovi contagi e 15 decessi (Di sabato 12 febbraio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.585 tamponi molecolari sono stati rilevati 465 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,06%. Sono inoltre 11.451 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.049 casi (9,16%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 31, così come i pazienti ospedalizzati in altri reparti che calano a 388. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 anni (17,44%), seguita dalla 50-59 (14,00%) e 30-39 (13,61%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 15 persone: un uomo di 98 anni di Trieste (deceduto in una Rsa), un uomo di 95 anni di Trieste (deceduto in ospedale), un uomo di 94 anni di ... Leggi su udine20 (Di sabato 12 febbraio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.585 tamponi molecolari sono stati rilevati 465, con una percentuale di positività del 7,06%. Sono inoltre 11.451 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.049 casi (9,16%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 31, così come i pazienti ospedalizzati in altri reparti che calano a 388. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 anni (17,44%), seguita dalla 50-59 (14,00%) e 30-39 (13,61%). Nella giornata odierna si registrano idi 15 persone: un uomo di 98 anni di Trieste (deceduto in una Rsa), un uomo di 95 anni di Trieste (deceduto in ospedale), un uomo di 94 anni di ...

Ultime Notizie dalla rete : Sabato febbraio Diretta Tortona Trento/ Streaming video tv: sfida con vista sui playoff! (basket A1) DIRETTA TORTONA TRENTO: MOMENTO NO PER L'AQUILA! Tortona Trento si gioca alle ore 20:30 di sabato 12 febbraio, in diretta dal PalaEnergica di Casale Monferrato: valida per la 20giornata del campionato di basket Serie A1 2021 - 2022 , mette a confronto due squadre che hanno 18 punti con il ...

Autostrade e cantieri, caos traffico: code in A10 Genova " Code sulla rete autostradale ligure a causa dei cantieri, in particolare sull'A10, anche in questo sabato 12 febbraio. La situazione alle 15.30 In A10 Coda di 2 chilometri tra Genova Aeroporto e Genova Pegli per un veicolo in avaria. Traffico rallentato tra Genova Aeroporto e Genova Pra' per lavori.

Sabato 12 febbraio Il Post Covid, scende la curva dei positivi. Tesei: «Abbiamo gestito la pandemia con organizzazione» dati della Regione aggiornati a sabato 12 febbraio, il 4,6 per cento in meno rispetto a venerdì, quando se ne contavano 16.303. I nuovi casi di positività emersi nelle ultime 24 ore sono 891, in calo ...

Incidente stradale a Caino, auto si ribalta in curva: tre fratellini feriti Incidente stradale a Caino dove tre bambini sono rimasti feriti. Lo scontro è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 12 febbraio. Sul posto sono intervenute i militari e i medici e i paramedici del ...

