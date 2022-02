Pioggia da lunedì 14 febbraio, ipotesi neve per Milano e Torino (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Pioggia da lunedì 14 febbraio. Al Nord riecco la neve, che può arrivare anche in pianura. La svolta è prevista nella mattinata di San Valentino. Dall’inizio della prossima settimana torneranno abbondanti piogge in Italia dopo 2 mesi di siccità, in particolare al Nord. Le precipitazioni, in un primo momento, interesseranno le zone tra Toscana, Liguria ed Alpi occidentali al confine con Francia e Svizzera, poi si sposteranno dal pomeriggio verso Piemonte, Lombardia ed Emilia; al Nord, all’ora della Cena di San Valentino, non sono esclusi fiocchi anche in pianura fino alle porte di Torino e Milano. La previsione di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, indica che il weekend vedrà nubi più diffuse sulle regioni centrali e al Sud, mentre al Nord il sole sarà ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) –da14. Al Nord riecco la, che può arrivare anche in pianura. La svolta è prevista nella mattinata di San Valentino. Dall’inizio della prossima settimana torneranno abbondanti piogge in Italia dopo 2 mesi di siccità, in particolare al Nord. Le precipitazioni, in un primo momento, interesseranno le zone tra Toscana, Liguria ed Alpi occidentali al confine con Francia e Svizzera, poi si sposteranno dal pomeriggio verso Piemonte, Lombardia ed Emilia; al Nord, all’ora della Cena di San Valentino, non sono esclusi fiocchi anche in pianura fino alle porte di. La previsione di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, indica che il weekend vedrà nubi più diffuse sulle regioni centrali e al Sud, mentre al Nord il sole sarà ...

