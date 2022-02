Pfizer annuncia oltre cento licenziamenti

Advertising

il_pucciarelli : Pfizer - loro sì, quelli del vaccino e relativi profitti miliardari - annuncia 130 esuberi a Catania. Il capitalismo spiegato facile - sf_post : RT @il_pucciarelli: Pfizer - loro sì, quelli del vaccino e relativi profitti miliardari - annuncia 130 esuberi a Catania. Il capitalismo sp… - GiGhi50 : Covid nel mondo. Dalla Cina via libera alla pillola Pfizer. La Norvegia annuncia la fine dell'isolamento per i posi… - stemolinaradio : RT @RadioRadioWeb: ?? Pfizer annuncia più di 200 licenziamenti, intanto i ricavi per il vaccino sono da record... ?? La drammatica denuncia… - IlarioDiGiovamb : RT @RadioRadioWeb: ?? Pfizer annuncia più di 200 licenziamenti, intanto i ricavi per il vaccino sono da record... ?? La drammatica denuncia… -

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer annuncia

Previsto anche il mancato rinnovo di altri 80 lavoratori interinali, nonostante in questi ultimi mesi l'azienda abbia messo a segno miliardi di ...Via libera in Cina alla pillola anti - CovidLa Cina ha dato il via libera all'uso "condizionato" della pillola anti - Covid "Paxlovid" del gruppo americano. Lo ha annunciato l'agenzia ...Mondo - Da Pechino il via libera all'uso "condizionato" della pillola anti-Covid "Paxlovid". La Corte Suprema respinge la richiesta degli insegnanti di New York per bloccare l'obbligo di vaccino per ...La Cina ha dato il via libera all'uso "condizionato" della pillola anti-Covid "Paxlovid" del gruppo americano Pfizer. Lo ha annunciato l'agenzia nazionale del farmaco. La decisione arriva proprio nei ...