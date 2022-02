Pechino 2022, Moioli e Visintin medaglia d’argento nello snowboard cross (Di sabato 12 febbraio 2022) Omar Visintin e Michela Moioli hanno vinto la medaglia d’argento nel mixed team di snowboard cross ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. La coppia azzurra ha chiuso al secondo posto dietro gli Stati Uniti e davanti al Canada. Quarti gli altri azzurri Lorenzo Sommariva e Caterina Carpano. Si tratta dell’undicesima medaglia per gli azzurri. La medaglia d’oro va agli Stati Uniti con Lindsey Jacobellis e Nick Baumgartner che precedono gli azzurri di venti centesimi. Bronzo al Canada (Meryeta Odine ed Eliot Grondin). L’Italia sin qui ha vinto due ori, cinque argenti e quattro bronzi. February 12, 2022 Foto copertina da: Twitter Leggi anche: L’appello di un atleta ucraino a ... Leggi su open.online (Di sabato 12 febbraio 2022) Omare Michelahanno vinto lanel mixed team diai Giochi Olimpici di. La coppia azzurra ha chiuso al secondo posto dietro gli Stati Uniti e davanti al Canada. Quarti gli altri azzurri Lorenzo Sommariva e Caterina Carpano. Si tratta dell’undicesimaper gli azzurri. Lad’oro va agli Stati Uniti con Lindsey Jacobellis e Nick Baumgartner che precedono gli azzurri di venti centesimi. Bronzo al Canada (Meryeta Odine ed Eliot Grondin). L’Italia sin qui ha vinto due ori, cinque argenti e quattro bronzi. February 12,Foto copertina da: Twitter Leggi anche: L’appello di un atleta ucraino a ...

