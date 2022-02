Olio Igp Campania | Coldiretti | Manca solo l’ok della Ue

(Di sabato 12 febbraio 2022) Laoccupa stabilmente il quarto posto nella produzione did’oliva, dopo Puglia, Calabria e Sicilia. Una risorsa importante che domina il paesaggio nel Cilento, nel Sannio, in Penisola sorrentina, e in gran parte delle province di Salerno, Avellino e Caserta. Dal’olivo occupa il 12%superfice agricola mentre sui 3.000 ettari ben 700 sono gli operatori coinvolti nel biologico. La provincia di Salerno (54% del totaleproduzione) è quasi interamente coperta dalle due dop, Cilento e Colline Salernitane. Benevento, seconda provincia con il 18% non ne ha nessuna mentre Napoli (3%) ha la dop Penisola Sorrentina, Avellino (11%) Colline dell’Ufita e Caserta (12%) Terre Aurunche. “Senza entrare nel meritoforza comunicativa di alcune denominazioni – si legge ...

L'IGP "Olio Campania" deve essere ottenuta dalle varietà di seguito indicate e loro sinonimi, da sole o congiuntamente: Asprinia, Caiazzana, Carpellese, Frantoio, Leccino, Leccio del Corno, Marinese, ...
L'IGP «Olio Campania» deve essere ottenuta dalle varietà di seguito indicate e loro sinonimi, da sole o congiuntamente: Asprinia, Caiazzana, Carpellese, Frantoio, Leccino, Leccio del Corno, Marinese, ...