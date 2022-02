Napoli, i convocati di Spalletti per la sfida all’Inter (Di sabato 12 febbraio 2022) I convocati del Napoli in vista della sfida contro l’Inter di questa sera al Maradona: le scelte di Spalletti Spalletti ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di questa sera contro l’Inter. Crocevia della stagione e della lotta scudetto per il Napoli. ? I convocati di #NapoliInter ?? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/cy8MAD1sVz— Official SSC Napoli (@sscNapoli) February 12, 2022 Tornano in lista anche Koulibaly e Anguissa dopo la Coppa d’Africa. convocati – Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Idelin vista dellacontro l’Inter di questa sera al Maradona: le scelte diha diramato la lista deiin vista della partita di questa sera contro l’Inter. Crocevia della stagione e della lotta scudetto per il. ? Idi #Inter ?? #ForzaSempre pic.twitter.com/cy8MAD1sVz— Official SSC(@ssc) February 12, 2022 Tornano in lista anche Koulibaly e Anguissa dopo la Coppa d’Africa.– Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, ...

