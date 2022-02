Mou | scintille con i giornalisti | Domanda sul Sassuolo o me ne vado

(Di sabato 12 febbraio 2022) Il tecnico della Roma, José Mourinho, perde la pazienza in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mou scintille

Onefootball

Il tecnico della Roma, José Mourinho, perde la pazienza in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il SassuoloTanto rumore per nulla. Atalanta - Inter promettevae invece si è conclusa con il più inatteso dei risultati: lo 0 - 0 tra Gasperini e Inzaghi ...tutta la personalità a lungo invocata da. "...Dzeko apre al 2’, Sanchez la chiude con un tracciante. Inzaghi trova risposte importanti dopo il k.o. col Milan, con possibile doppia rivincita se i rossoneri batteranno la Lazio. Infortunio per Basto ...