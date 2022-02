Lotta Scudetto Napoli-Inter: Koulibaly e Anguissa titolari? (Di sabato 12 febbraio 2022) Il countdown è giunto al termine, il giorno della verità è finalmente giunto. Quest’oggi, sabato 12 febbraio, c’è grande fermento e attesa per il big match tra Napoli e Inter, in programma al Diego Armando Maradona (che sarà una bolgia con i suoi 27 mila tifosi azzurri) alle ore 18.00. Una partita di gran spessore, la cui vittoria da parte di una delle due compagini varrà più di tre punti. Un match per la Lotta Scudetto: infatti, gli azzurri allenati dal tecnico Luciano Spalletti occupano la seconda posizione in classifica a quota 52 punti, mentre i nerazzurri di mister Simone Inzaghi (che sarà assente in panchina per squalifica) sono in vetta a quota 53 punti (e con una partita da recuperare). A questo punto, a poche ore dal fischio d’inizio dell’arbitro Doveri, vediamo insieme quali sono le possibili scelte degli ... Leggi su optimagazine (Di sabato 12 febbraio 2022) Il countdown è giunto al termine, il giorno della verità è finalmente giunto. Quest’oggi, sabato 12 febbraio, c’è grande fermento e attesa per il big match tra, in programma al Diego Armando Maradona (che sarà una bolgia con i suoi 27 mila tifosi azzurri) alle ore 18.00. Una partita di gran spessore, la cui vittoria da parte di una delle due compagini varrà più di tre punti. Un match per la: infatti, gli azzurri allenati dal tecnico Luciano Spalletti occupano la seconda posizione in classifica a quota 52 punti, mentre i nerazzurri di mister Simone Inzaghi (che sarà assente in panchina per squalifica) sono in vetta a quota 53 punti (e con una partita da recuperare). A questo punto, a poche ore dal fischio d’inizio dell’arbitro Doveri, vediamo insieme quali sono le possibili scelte degli ...

Advertising

gilnar76 : Il commento: «Lotta scudetto? Il #Milan viaggia tranquillo» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Il commento: «Lotta scudetto? Il Milan viaggia tranquillo» - sscalcionapoli1 : Mediaset – Lotta scudetto: Napoli-Inter, una sfida da brividi allo stadio Maradona - Falco882 : @ElTrattore Occhio ai gobbi l'anno prossimo..... Quest'anno per me non sono da Scudetto ma dall'anno prossimo torneranno in lotta - andrea_anigoni : @fikayismo @MatteoCava98 @FBiasin Si certo. È che ora il Napoli sta recuperando gli effettivi e, secondo me, è comp… -