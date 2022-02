Lione-Nizza, le formazioni ufficiali (Di sabato 12 febbraio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Lione-Nizza, match della ventiquattresima giornata di Ligue 1. Arbitro dell’incontro sarà Benoit Millot. Calcio d’inizio ore 21:00 al Groupama Stadium di Lione. Sfida molto interessante quella che andrà in scena questa sera tra Lione e Nizza. Entrambe infatti, sono alla ricerca di punti preziosi per la qualificazione alle prossime coppe europee. Dopo tre successi di fila, il Lione nell’ultima giornata è caduto nel big match contro il Monaco. Le tante assenze hanno sicuramente condizionato la squadra di Peter Bosz incapace di mettere in difficoltà una rivale di pari livello. L’OL al momento, occupa la sesta posizione a otto punti di distanza proprio dal Nizza. Vincere oggi sarebbe fondamentale per ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 12 febbraio 2022) Riportiamo ledi, match della ventiquattresima giornata di Ligue 1. Arbitro dell’incontro sarà Benoit Millot. Calcio d’inizio ore 21:00 al Groupama Stadium di. Sfida molto interessante quella che andrà in scena questa sera tra. Entrambe infatti, sono alla ricerca di punti preziosi per la qualificazione alle prossime coppe europee. Dopo tre successi di fila, ilnell’ultima giornata è caduto nel big match contro il Monaco. Le tante assenze hanno sicuramente condizionato la squadra di Peter Bosz incapace di mettere in difficoltà una rivale di pari livello. L’OL al momento, occupa la sesta posizione a otto punti di distanza proprio dal. Vincere oggi sarebbe fondamentale per ...

Advertising

11contro11 : Lione-#Nizza, le formazioni ufficiali #OlympiqueLione #Estero #11contro11 - net_session : RT @liliaragnar: Il primo convoglio della libertà parte da #Nizza Passera' per Aix-en-Provence, Avignon e Lione prima di convergere Venerd… - ilveggente_it : ?? #LIGUE1 #Lione Vs #Nizza è una partita della ventiquattresima giornata di Ligue 1 che si giocherà stasera alle 2… - sportli26181512 : Ligue 1: alle 17 LIVE Montpellier-Lille. In serata Lione-Nizza: Torna in campo la Ligue 1 con altre due partite del… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Lione-Nizza: pronostico e possibili formazioni #ligue1 #12febbraio -