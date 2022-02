Highlights snowboardcross a squadre Pechino 2022 | Visintin-Moioli argento VIDEO

Advertising

sportface2016 : #Pechino2022, gli highlights del team mixed di #snowboardcross: medaglia d'argento per #Visintin e #Moioli (VIDEO) - zazoomblog : Highlights snowboardcross maschile Olimpiadi Pechino 2022: Visintin è medaglia di bronzo (VIDEO) - #Highlights… - sportface2016 : #Beijing2022 #Snowboard Il bronzo di Omar #Visintin : i video con gli highights della gara -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights snowboardcross

Omar Visintin vince il bronzo nello. È l'ottava medaglia azzurra della spedizione a Pechino: 2 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Guarda gli. Guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici di Pechino 2022 su ...I video con glidella gara dimaschile alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 . Un percorso splendido quello di Omar Visintin fino alla finale, dove non parte bene ma recupera alla grande ...I video highlights della medaglia d’argento di Omar Visintin e Michela Moioli nel mixed team dello snowboardcross delle Olimpiadi di Pechino 2022. La coppia azzurra chiude con 20 centesimi di distacco ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...