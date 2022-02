Goggia prova la discesa olimpica “Concentrata e serena” (Di sabato 12 febbraio 2022) PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – “Contentissima. Dopo il volo di Cortina era già un miracolo riuscire ad arrivare qua. Era la mia prima prova di discesa, non ho avuto spazio per i dubbi e sono partita molto tranquilla, ho cercato di stare in piedi, di capire il ginocchio, la pista, la neve. Ho cercato di sentire gli appoggi, quando il mio corpo è in posizione ottimale poi vado”. Sofia Goggia sembra aver scacciato via tutte le paure e i dubbi dopo la prima prova cronometrata della discesa olimpica. “Sono contenta, Concentrata, serena, consapevole di poter fare quello che posso fare con i mezzi che ho adesso – aggiunge la bergamasca – Le Olimpiadi sono il posto dove si realizzano i sogni dei bambini e nonostante le condizioni sono qua ed è bellissimo, sono ... Leggi su ildenaro (Di sabato 12 febbraio 2022) PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – “Contentissima. Dopo il volo di Cortina era già un miracolo riuscire ad arrivare qua. Era la mia primadi, non ho avuto spazio per i dubbi e sono partita molto tranquilla, ho cercato di stare in piedi, di capire il ginocchio, la pista, la neve. Ho cercato di sentire gli appoggi, quando il mio corpo è in posizione ottimale poi vado”. Sofiasembra aver scacciato via tutte le paure e i dubbi dopo la primacronometrata della. “Sono contenta,, consapevole di poter fare quello che posso fare con i mezzi che ho adesso – aggiunge la bergamasca – Le Olimpiadi sono il posto dove si realizzano i sogni dei bambini e nonostante le condizioni sono qua ed è bellissimo, sono ...

