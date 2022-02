Gazzetta: Insigne ha perso la magia, i suoi numeri rispetto alla scorsa stagione sono tutti in discesa (Di sabato 12 febbraio 2022) “Mamma mi si è ristretto Insigne”. Lo scrive la Gazzetta dello Sport producendo un impietoso confronto dei numeri del capitano del Napoli rispetto alle prime 24 giornate dello scorso campionato. Meno partite giocate, meno gol, meno tiri e soprattutto molti meno cross. “Anche a Venezia una comparsata anonima. Il confronto con le 24 giornate del campionato scorso lo rimpicciolisce: da 21 partite giocate a 19; da 11 gol a 6; da 87 tiri a 62; da 86 tocchi in area a 71; da 34 cross a 21. Mamma mi si è ristretto Lorenzo. Solo negli assist è cresciuto: da 4 a 5. Ma il numero che pesa di più è quello dei dribbling: da 34 a 21. Dribblare significa guadagnare superiorità numerica e agevolare la manovra d’attacco. Insigne ha perso in parte questa magia. Proverà a ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 febbraio 2022) “Mamma mi si è ristretto”. Lo scrive ladello Sport producendo un impietoso confronto deidel capitano del Napolialle prime 24 giornate dello scorso campionato. Meno partite giocate, meno gol, meno tiri e soprattutto molti meno cross. “Anche a Venezia una comparsata anonima. Il confronto con le 24 giornate del campionato scorso lo rimpicciolisce: da 21 partite giocate a 19; da 11 gol a 6; da 87 tiri a 62; da 86 tocchi in area a 71; da 34 cross a 21. Mamma mi si è ristretto Lorenzo. Solo negli assist è cresciuto: da 4 a 5. Ma il numero che pesa di più è quello dei dribbling: da 34 a 21. Dribblare significa guadagnare superioritàca e agevolare la manovra d’attacco.hain parte questa. Proverà a ...

Advertising

Gazzetta_it : Insigne: “A Napoli non mi hanno compreso al 100%. E per l’addio di Totti ho pianto” - napolista : Gazzetta: #Insigne ha perso la magia, i suoi numeri rispetto alla scorsa stagione sono tutti in discesa Da 11 gol… - mvcalcio : RT @Gazzetta_it: Insigne: “A Napoli non mi hanno compreso al 100%. E per l’addio di Totti ho pianto” - CalcioOggi : Insigne: 'A Napoli non mi hanno compreso al 100%. E per l’addio di Totti ho pianto' - La Gazzetta dello Sport - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Insigne: “A Napoli non mi hanno compreso al 100%. E per l’addio di Totti ho pianto” -