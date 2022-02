Due cuori e un camper | la top 5 degli itinerari on the road per San Valentino

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 12 febbraio 2022) A volte ilsharing può vestire i panni di Cupido: è capitato a Monica, 26 anni, che ha prenotato un furgoneizzato per visitare il Portogallo, e a Juan, 32 anni, proprietario del veicolo messo a disposizione su Yescapa. Galeotto fu quel furgone: mai avrebbero immaginato di trovare l’amore in questo modo… e invece oggi i due sono felicemente sposati! Naturalmente, al loro matrimonio non hanno potuto fare a meno di presentarsi con un van. Per iavventurosi in cerca della dolce metà e per le coppie che vogliono vivere un Sanalternativo, Yescapa, piattaforma europea leader disharing, propone la top 5romantici: viaggi on theper innamorarsi (anche) delle bellezze del Belpaese, percorrendo ...