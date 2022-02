DIRETTA Torino-Venezia: segui la partita LIVE (Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News ? Sabato alle 20.45 il Torino di Juric e il Venezia di Zanetti giocheranno l'ultima gara di qualificazione di Serie A. Un sabato di Serie A ha regalato tante emozioni. Napoli e Inter si sono affrontate a Maradona, spaccando di fatto la posta in gioco. Alla fine è 1-1, con Insigne che segna su rigore, Dzeko ha firmato il pareggio ad inizio ripresa, poi la Lazio ha vinto questo turno e ha firmato 3-0 il Bologna grazie alla controfigura di Zaccagni e al solito Ciro Immobile. Due anticipazioni preludono all'ultima partita della serata, quella tra Torino e Venezia. La squadra di Juric è alla ricerca di una vittoria mancante per due partite e, nelle ultime ore, una brutta notizia. L'infortunio di Praet è un vero problema per i granata e dovrà lasciarlo ma trovare anche Pjaca. Dall'altra una ... Leggi su goalnews (Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News ? Sabato alle 20.45 ildi Juric e ildi Zanetti giocheranno l'ultima gara di qualificazione di Serie A. Un sabato di Serie A ha regalato tante emozioni. Napoli e Inter si sono affrontate a Maradona, spaccando di fatto la posta in gioco. Alla fine è 1-1, con Insigne che segna su rigore, Dzeko ha firmato il pareggio ad inizio ripresa, poi la Lazio ha vinto questo turno e ha firmato 3-0 il Bologna grazie alla controfigura di Zaccagni e al solito Ciro Immobile. Due anticipazioni preludono all'ultimadella serata, quella tra. La squadra di Juric è alla ricerca di una vittoria mancante per due partite e, nelle ultime ore, una brutta notizia. L'infortunio di Praet è un vero problema per i granata e dovrà lasciarlo ma trovare anche Pjaca. Dall'altra una ...

