Crisi Ucraina | fuggi fuggi dalle ambasciate Dopo Macron | Putin al telefono con Biden

(Di sabato 12 febbraio 2022) Mentre Vladimirdefinisce «speculazioni provocatorie» le accuse alla Russia sui piani di invasione dell’, Mosca sostiene di aver allontanato con la forza un sottomarino statunitense classe Virginia, intercettato stamattina dalla flotta russa nelle sue acque territoriali dell’Oceano Pacifico. A riportare il fatto è il ministero della Difesa russo: secondo quanto riferito da Mosca, il mezzo avrebbe respinto l’invio ad allontanarsi. A quel punto, sarebbe stato costretto con «mezzi» non esplicitati a «lasciare velocemente le acque territoriali russe». February 12, 2022 I colloquiIntanto, c’è stato un colloquio telefonico fra Joee il presidente russo, durato circa un’ora. Si è trattato della prima telefonata dal 30 ...

Manovre su vasta scala nel Mar Nero con più di 30 navi della Marina russa nel mezzo della. Secondo l'agenzia Tass che riporta quanto reso noto dal servizio informazione della flotta del ...... Luigi Di Maio, dopo la riunione dell'Unità didella Farnesina. "Lavoriamo tutti per evitare una escalation. L'Italia riconosce pienamente l'integrità territoriale dell'e riconosce il ...Resta altissima la tensione al confine tra Ucraina e Russia, dove le truppe di Mosca si starebbero ... Blinken “ha detto chiaramente che la strada diplomatica per risolvere la crisi resta aperta ma ...Nel pomeriggio c'è stato un lungo colloquio tra Macron e il presidente russo Putin: un'ora e 40 minuti di dialogo nel tentativo di far calare la tensione nella crisi russo-ucraina, ha fatto sapere ...