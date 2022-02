Covid oggi Fvg, 1.514 contagi e 15 morti: bollettino 12 febbraio (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.514 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 febbraio 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 15 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.585 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 7,06%. Sono, inoltre, 11.451 i test rapidi antigenici realizzati con un tasso di positività del 9,16%.s Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 31, così come i pazienti ospedalizzati in altri reparti che calano a 388. Da inizio pandemia sono morte 4.637 persone in Friuli Venezia Giulia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.514 i nuovida Coronavirus, 122022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 15nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.585 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 7,06%. Sono, inoltre, 11.451 i test rapidi antigenici realizzati con un tasso di positività del 9,16%.s Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 31, così come i pazienti ospedalizzati in altri reparti che calano a 388. Da inizio pandemia sono morte 4.637 persone in Friuli Venezia Giulia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Adnkronos : #Covid, Olanda riapre senza limiti stadi, cinema e ristoranti. - GassmanGassmann : Oggi i dati covid continuano a migliorare lentamente. Abbiamo però superato i 150.000 deceduti con covid da inizio… - TizianaFerrario : Oggi giorno in cui si tolgono le mascherine all'aperto faccio mia l'affermazione della comm.ria alla salute europea… - SLN_Magazine : Covid oggi Italia, Nas chiudono 21 punti prelievo per tamponi rapidi. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - luigiasero : Covid oggi Italia: 269 decessi e 62.231 contagi. In Sicilia -