Covid, continua la discesa della curva: nelle Marche 2.409 positivi e incidenza ancora giù. Cinque morti, tra loro una 53enne. Ricoveri - 4 /... (Di sabato 12 febbraio 2022) ANCONA - Le Marche restano, almeno per un'altra settimana ma probabilmente non di più, in zona arancione , ma i numeri della quarta ondata continuano a confermare la tendenza al ribasso dei contagi ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 12 febbraio 2022) ANCONA - Lerestano, almeno per un'altra settimana ma probabilmente non di più, in zona arancione , ma i numeriquarta ondatano a confermare la tendenza al ribasso dei contagi ...

