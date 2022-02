Ciclismo | Filippo Ganna | l’evoluzione di un cronoman Ora fa anche le volate…

(Di sabato 12 febbraio 2022) Chefosse un fenomeno ormai lo sapevamo, che fosse uno dei miglioridi sempre pure, ma che potesse competere in volata contro avversari molto quotati è una dolce quanto inaspettata novità. Il verbanese ha dato prova delle sue doti da sprinter oggi, durante la terza tappa del Tour de la Provence, corsa che peraltro guida, dopo la straordinaria vittoria nel prologo, chiuso a quasi 53 km/h di media. Sul traguardo di Manosque è andato in scena un finale caotico, frutto di un profilo altimetrico della tappa particolarmente ondulato e ricco di saliscendi. Il finale è stato lanciato dall’attacco di un uomo della Cofidis, Pierre-Luc Perichon, che ha costretto il gruppo ad un duro inseguimento. Una volta completata la rincorsa, il belga Dries Devenyns si è sfilato, lasciandoin testa al gruppo, ...

Terzo posto a sorpresa ed estremamente incoraggiante per il campione del mondo a cronometroGanna (Ineos), protagonista di una bellissima azione nel finale che gli ha consentito di salire sul podio e di conservare la maglia di leader della classifica generale grazie agli abbuoni in ...... ha fatto parte ai Mondiali di Roubaix del quartetto che trascinato daGanna ha vinto a ... Leggi i commenti: tutte le notizie 12 febbraio - 15:26Bryan Coquard si è imposto nella seconda tappa (la terza, se consideriamo anche il prologo) del Tour de la Provence 2022, tagliando per primo il traguardo al termine dei 180.6 chilometri di continui ...Adesso il rischio di restare senza squadra è svanito e Liam Bertazzo può sorridere: il veneto, che il 17 febbraio compirà 30 anni, ha fatto parte ai Mondiali di Roubaix del quartetto che trascinato da ...