Chi sono le Karma B, le drag queen scelte da Nunzia De Girolamo per 'Ciao Maschio' (Di sabato 12 febbraio 2022) Si chiamano Mauro Leonardi e Carmelo Pappalardo. Dal cognome emerge la loro origine: sono catanesi e assieme formano una delle coppie di drag queen più note del Paese, le Karma B. Giunti a Roma per le serate del Mucca assassina (tra le serate gay friendly più importante d'Italia) hanno poi proseguito esibendonsi al Planet Alpheus e al Gay Village e adesso son pronte ad ottenere un'ulteriore ribalta nazionale grazie alla presenza a fianco di Nunzia De Girolamo in 'Ciao Maschio'. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karma B (@officialKarmab) Prenderanno il posto di Drusilla Foer, che ha ormai ottenuto la ribalta definitiva grazie a Sanremo.

